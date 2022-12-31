Віталій Кличко у Бахмуті, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n178389-klychko-razom-z-viyskovymy-peredav-vitannya-iz-bahmuta-video.html

Ракурс

Мер Києва Віталій Кличко побував у Бахмуті Донецької області, де разом із військовими записав привітання для українців, в котрому, зокрема, звучить відома фраза про російського диктатора.

Відповідне відео опубліковане у Telegram-каналі політика.

Не зламають нас російські варвари! І наші захисники це доводять щодня. Та передають вітання зі Сходу України! — вказано в описі до відео.

Нагадаємо, нещодавно в Бахмуті побував президент України Володимир Зеленський.