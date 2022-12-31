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Ракурс
Віталій Кличко у Бахмуті, скріншот відео

Кличко разом з військовими передав вітання із Бахмута (ВІДЕО)

31 гру 2022, 21:33
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Мер Києва Віталій Кличко побував у Бахмуті Донецької області, де разом із військовими записав привітання для українців, в котрому, зокрема, звучить відома фраза про російського диктатора.





Відповідне відео опубліковане у Telegram-каналі політика.

Не зламають нас російські варвари! І наші захисники це доводять щодня. Та передають вітання зі Сходу України! — вказано в описі до відео.

Нагадаємо, нещодавно в Бахмуті побував президент України Володимир Зеленський.

Джерело: Ракурс


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