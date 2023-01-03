Армія рф хоче перекласти провину за удар ЗСУ по базі в Макіївці на “днр” – ISW

https://racurs.ua/ua/n178457-armiya-rf-hoche-pereklasty-provynu-za-udar-zsu-po-bazi-v-makiyivci-na-dnr-isw.html

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Після влучного удару Збройних сил України по скупченню російських сил в Макіївці міноборони рф намагається перекласти відповідальність за погану оперативну безпеку на посадових осіб терористичного маріонеткового утворення «днр» та мобілізовані сили. Аналітики «Інституту вивчення війни» наголосили, що російське міністерство оборони шукає винних серед чиновників «днр» та мобілізованих росіян.

Про це йдеться у звіті ISW.

1 січня ЗСУ вдарили по окупованій Макіївці. Тоді вдалося ліквідувати близько 400 солдатів рф, ще близько 300 окупантів дістали поранення.

Представники «днр» повідомили російським державним телеканалам, що удар стався, коли військовослужбовці рф порушили оперативну безпеку, використовуючи особисті мобільні телефони, що дозволило українським силам завдати точного удару по базі. Деякі держслужбовці «днр» закликали покарати чиновника, який вирішив використати приміщення школи для розміщення мобілізованих. Міноборони рф, можливо, навмисно покладалося на чиновників «днр», які звинуватили мобілізованих військовослужбовців у порушенні оперативної безпеки, щоби зробити «днр» відповідальною стороною", — йдеться у звіті ISW.

Нагадаємо, нищівний удар Himars по російській базі в тимчасово окупованій Макіївці спровокував значну критику на адресу військового керівництва рф.