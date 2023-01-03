Оголошено перші підозри командувачам армії рф за обстріли цивільних об’єктів

https://racurs.ua/ua/n178470-ogolosheno-pershi-pidozry-komanduvacham-armiyi-rf-za-obstrily-cyvilnyh-obiektiv.html

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Служба безпеки України оголосила перші підозри за обстріли цивільних об'єктів України. Як повідомляє СБУ, йдеться про:

командувача дальньої авіації повітряно-космічних сил збройних сил росії Сергія Кобилаша;

колишнього командувача Чорноморським флотом рф Ігоря Осіпова.

Слідчі СБУ встановили, що ці особи несуть відповідальність за обстріли цивільних об'єктів України.

За наказом Кобилаша російські загарбники здійснюють масовані ракетні удари по житлових будинках, лікарнях та об'єктах критичної інфраструктури у різних регіонах України, — вказує СБУ.

Осіпов у період із 24 лютого до 10 серпня 2022 року віддавав накази на проведення систематичних ракетних ударів з акваторії Чорного моря по українських густонаселених пунктах.

Кобилашу та Осіпову в Україні заочно оголошено про підозри за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 437 (планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни);

ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України).

СБУ наголошує, що це перші підозри, які Україна оголошує саме за обстріли цивільних об'єктів в Україні. Максимальна санкція статей передбачає покарання у вигляді довічного позбавлення волі.

Для проведення повітряних атак ворог використовує стратегічні ракетоносці Ту-160, Ту-95МС, а також дальні ракетоносці-бомбардувальники Ту-22М3, на озброєнні яких крилаті ракети типів Х-555, Х-101, Х-55 і Х-22.