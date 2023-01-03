Вперше за 100 років спікера Палати представників США не обрали з першого разу

Палата представників США не змогла з першої спроби обрати спікера - вперше за 100 років

https://racurs.ua/ua/n178493-vpershe-za-100-rokiv-spikera-palaty-predstavnykiv-ssha-ne-obraly-z-pershogo-razu.html

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Лідер республіканської більшості в оновленій Палаті представників США Кевін Маккарті не зміг заручитись достатньою кількістю голосів для того, щоб його обрали спікером.

Це перший із 1923 року випадок, коли на цю посаду, одну з найвищих в американській владній ієрархії, визначеного кандидата не призначено з першої спроби, пише Sky News.

57-річний ветеран-республіканець зміг отримати лише 203 голоси з необхідних принаймні 218 (при тому, що Республіканська партія після листопадових довиборів отримала в Палаті представників 222 голоси).

Кандидата від більшості МакКарті не підтримали 19 його однопартійців. Голоси в Маккарті відібрав інший кандидат від республіканців — Енді Біггс, який представляє крайнє праве, трампістське крило партії. Домовитися з ним наразі не вийшло.

Загалом на голосування було виставлено три кандидатури: від республіканців — МакКарті та Ендрю Біггс, а від демократів — Хакім Джефріс.