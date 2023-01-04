рф обстріляла Запоріжжя ракетами. Фото: Кирило Тимошенко

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Ракурс

Ракетний удар завдав російський ворог по місту Запоріжжя.

Країна-агресор атакувала обласний центр уночі, 4 січня. Для обстрілу окупанти застосували ракети С-300. Удар був направлений на об'єкт інфраструктури. Про це заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко написав у Telegram.

За його інформацією, внаслідок обстрілів одна людина дістала поранення, а на місці удару виникла пожежа й зруйновано дві складських будівлі. Вибуховою хвилею було пошкоджено п’ятиповерховий житловий будинок та припарковані поруч автомобілі. Зараз тривають роботи з ліквідації наслідків.

Нагадаємо, 2 січня російські окупанти обстріляли Дружківку. Боєприпаси влучили, зокрема, в будівлю льодової арени «Альтаїр», яка останнім часом працювала як гуманітарний склад. Донедавна арена була популярним місцем відпочинку для жителів регіону.