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Ракурс
рф обстріляла Запоріжжя ракетами. Фото: Кирило Тимошенко

рф обстріляла Запоріжжя ракетами, є поранений (ФОТО)

4 січ 2023, 10:19
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Ракетний удар завдав російський ворог по місту Запоріжжя.





Країна-агресор атакувала обласний центр уночі, 4 січня. Для обстрілу окупанти застосували ракети С-300. Удар був направлений на об'єкт інфраструктури. Про це заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко написав у Telegram.

За його інформацією, внаслідок обстрілів одна людина дістала поранення, а на місці удару виникла пожежа й зруйновано дві складських будівлі. Вибуховою хвилею було пошкоджено п’ятиповерховий житловий будинок та припарковані поруч автомобілі. Зараз тривають роботи з ліквідації наслідків.

рф обстріляла Запоріжжя ракетами. Фото: Кирило Тимошенко

рф обстріляла Запоріжжя ракетами. Фото: Кирило Тимошенко

рф обстріляла Запоріжжя ракетами. Фото: Кирило Тимошенко

Нагадаємо, 2 січня російські окупанти обстріляли Дружківку. Боєприпаси влучили, зокрема, в будівлю льодової арени «Альтаїр», яка останнім часом працювала як гуманітарний склад. Донедавна арена була популярним місцем відпочинку для жителів регіону.

Джерело: Ракурс


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