Чи готують росіяни новий наступ на Харків, розповів речник Східного угруповання ЗСУ

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Ворог наразі не готується до наступу на Харків.

Про це повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

Важко говорити що захочуть росіяни, коли замерзне земля, тут набагато цінніше слухати генерала Буданова, в якого найкраща і найоновленіша інформація на цьому напрямку. Наскільки я пам’ятаю, про створення великих нових угруповань на Харківському напрямку не йшлося, — цитує Череватого «Укрінформ».

Щойно земля промерзне, росіяни знову наступатимуть на Харків, заявив 3 січня начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник.

Він вважає, що зс рф також атакуватимуть більше на захід, у напрямку міста, подібного до Рівного, яке розташоване між Києвом і польським кордоном. Мета — перекрити постачання західної зброї.

Мельник сказав, що російських солдатів може бути набагато більше, ніж 200 тис. Водночас, на його думку, вони будуть погано озброєні та навчені.

Керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов заявив у інтерв’ю ABC News, що у березні 2023 року розпочнеться остаточне звільнення окупованих росіянами територій України.