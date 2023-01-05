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Знищення російського окупанта, скріншот відео
Квиток на «концерт Кобзона» передали заблукалому рашисту одеські морпіхи (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n178535-kvytok-na-koncert-kobzona-peredaly-zablukalomu-rashystu-odeski-morpihy-video.htmlРакурс
Захисники України за допомогою дрона знищили російського окупанта, який марно намагався залишатися непоміченим з повітря, заховавшись під навісом.
Відповідне відео сьогодні, 5 січня, опубліковане на Фейсбук-сторінці 35-ї окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Остроградського.
Черговий привіт від одеських морпіхів отримав заблукалий російський окупант. Рашист не кваплячись займався своїми буденними справами, сховавшись під навісом, — вказано в описі відео. Нашим хлопцям вдалося ідентифікувати непроханого гостя і передати йому квиток на «концерт Кобзона». Як бачите, все відбулося на високому рівні.
Де і коли саме було зняте це відео, не уточнюється.
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