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Ракурс
Знищення російського окупанта, скріншот відео

Квиток на «концерт Кобзона» передали заблукалому рашисту одеські морпіхи (ВІДЕО)

5 січ 2023, 11:50
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Захисники України за допомогою дрона знищили російського окупанта, який марно намагався залишатися непоміченим з повітря, заховавшись під навісом.





Відповідне відео сьогодні, 5 січня, опубліковане на Фейсбук-сторінці 35-ї окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Остроградського.

Черговий привіт від одеських морпіхів отримав заблукалий російський окупант. Рашист не кваплячись займався своїми буденними справами, сховавшись під навісом, — вказано в описі відео. Нашим хлопцям вдалося ідентифікувати непроханого гостя і передати йому квиток на «концерт Кобзона». Як бачите, все відбулося на високому рівні.

Де і коли саме було зняте це відео, не уточнюється.

Джерело: Ракурс


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