Знищення російського окупанта, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n178535-kvytok-na-koncert-kobzona-peredaly-zablukalomu-rashystu-odeski-morpihy-video.html

Ракурс

Захисники України за допомогою дрона знищили російського окупанта, який марно намагався залишатися непоміченим з повітря, заховавшись під навісом.

Відповідне відео сьогодні, 5 січня, опубліковане на Фейсбук-сторінці 35-ї окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Остроградського.

Черговий привіт від одеських морпіхів отримав заблукалий російський окупант. Рашист не кваплячись займався своїми буденними справами, сховавшись під навісом, — вказано в описі відео. Нашим хлопцям вдалося ідентифікувати непроханого гостя і передати йому квиток на «концерт Кобзона». Як бачите, все відбулося на високому рівні.

Де і коли саме було зняте це відео, не уточнюється.