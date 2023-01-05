У Великій Британії заговорили про можливу передачу танків Україні. Фото:

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Танки для України у найближчому майбутньому можуть передати європейські союзники.

Важку техніку ЗСУ можуть отримати від Великої Британії або союзників. Танки можуть стати частиною майбутньої підтримки України. Про це 5 січня заявив британський міністр закордонних справ Джеймс Клеверлі, повідомляє Sky News.

Ми надаємо таку військову техніку, яка здатна завдати вирішального удару по російських цілях на відстані, — зазначив дипломат.

Нагадаємо, 4 січня президент Франції Еммануель Макрон у розмові із Володимиром Зеленським пообіцяв, що Україні передадуть броньовані машини AMX-10RC, які ще називають легкими колісними танками.

Як виявилося це стало початком заяв про постачання Україні серйозної зброї. Так в уряді Німеччини заявили про передачу ЗСУ бойових машин піхоти Marder та зенітно-ракетного комплексу Patriot. ЗМІ писали, що українській стороні можуть передати від 20 до 40 «Мардерів».

У Білому домі також поінформували, що Сполучені Штати Америки передадуть Україні бойові машини піхоти Bradley. ЗМІ повідомляли, що рекордним за обсягом 2,85 млрд дол. пакет військової допомоги включатиме не лише «Бредлі», але й бронемашини HUMVEE, протимінно-стійкі транспортні засоби із захистом від засідки MRAP, а також велику кількість ракет та інших боєприпасів.

Джерело: Sky News