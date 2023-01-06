БМП «Бредлі» отримала назву «вбивці танків». Фото: BBC

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Бойові машини піхоти M2 Bradley та зенітно-ракетні комплекси Patriot, які Україна у найближчому майбутньому отримає від США, принесуть ЗСУ перевагу над росіянами на полі бою.

Ці БМП транспортуватимуть десант у бій для підтримки як наступальних, так і оборонних операцій, забезпечуючи належний рівень вогневої потужності та броні Україні, яка продовжує захищати і відвойовувати свої землі. Про це 5 січня прес-секретар Пентагону та бригадний генерал Пет Райдер заявив під час брифінгу, передає «Голос Америки».

За словами Райдера, Bradley — «це не танк, але вбивця танків».

Також він зазначив, що 6 січня Пентагон оприлюднить більше інформації про новий пакет військової допомоги Україні.

Тим часом кореспондент Voice of America в Пентагоні Карла Бебб у Twitter написала, що БМП Bradley постачатимуться Україні разом із сотнями протитанкових керованих ракет.

Як відомо, M2 Bradley — основна бойова машина піхоти армії США, яка перебуває на озброєнні з 1981 року. Ця БМП призначена для забезпечення транспортування підрозділів мотопіхоти на полі бою, ведення ними бою з машини та вогневої підтримки їх в період та після спішування.

«Бредлі» оснащена 25-мм танковою гарматою, кулеметом і протитанковим ракетним комплексом TOW, через який цю БМП називають «вбивцею танків». Бронемашина пересувається на гусеницях зі швидкістю 66 км/год., важить 36 т та перевозить у собі до 10 піхотинців і членів екіпажу.

Нагадаємо, Reuters повідомляло, що новий пакет озброєнь для України включатиме близько 50 бойових машин Bradley. А Associated Press писало, що новий пакет буде рекордним, бо включатиме допомогу на 2,85 млрд дол.