УПЦ МП заявила про своє право на храми Лаври й пригрозила криміналом

УПЦ МП заявила про своє право на храми Лаври. Фото:

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Українська православна церква Московського патріархату заявила, що під час дії воєнного стану договори оренди храмів на території Києво-Печерської Лаври продовжуються автоматично до кінця війни.

Проросійські церковники вважають, що одностороннє переривання керівництвом заповідника «Києво-Печерська лавра» договору оренди Успенського собору та Трапезного храму монастирем Свято-Успенська Києво-Печерська Лавра УПЦ МП «є протиправним і не вимагалось указом президента чи іншими нормативними документами». Про це 6 січня повідомив Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ МП.

Також у Московському патріархаті заявили, що монастир подав позов «про подолання перешкод для використання Успенського собору і Трапезного храму відповідно до тих угод, які діяли з 2016 року». Наголосили, якщо Мінкультури та заповідник мають іншу позицію, то «вони можуть довести свою правоту в суді», а до тих пір користування МП Успенським Собором та Трапезною церквою нібито «є правомірним та законним».

У Московському патріархаті вважають, що дії керівництва заповідника «напряму порушують фундаментальні права і свободи віруючих громадян України». Зазначили, що керівництво «нестиме кримінальну відповідальність за можливі збитки, пов’язані з використанням… архітектурної пам’ятки ХІІ-го ст., якою є Успенський собор Лаври».

Нагадаємо, на Різдво предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній вперше проведе різдвяне богослужіння в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври.

А 5 січня Успенський собор та Трапезну церкву Києво-Печерської Лаври передали у власність держави.