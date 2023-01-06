Снайпер ЗСУ знищив вісьмох російських солдатів. Фото: Генштаб

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Ракурс

Українські снайпери доводять свою майстерність у боях із російським ворогом.

У мережі з’явилося відео, як снайпер 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади власноруч знищив вісьмох загарбників. Відповідні кадри у Telegram опублікувало Управління стратегічних комунікацій Збройних сил України.

На відео видно, як герой виявив ворожу групу на одному з напрямків та влучними пострілами знищив її. Від прицільного вогню не врятувався жоден із окупантів.

Як відомо, 10 окрема гірсько-штурмова бригада дислокується у Коломиї на Івано-Франківщині. З початку проведення антитерористичної операції на Донбасі били ворога у Мар’їнці, Авдіївці, Попасній, Золотому, Катеринівці, Кримському та Широкиному.

У вересні 2022 року президент України Володимир Зеленський відзначив бійців 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади за героїчну оборону на Бахмутському напрямку в Донецькій області.

Нагадаємо, у листопаді 2022 року спецпризначенець ЗСУ точним пострілом ліквідував російського окупанта з відстані 2 тис. 710 м. Тепер цей професіонал посідає друге місце у світовому рейтингу, поступаючись лише снайперу з Канади.