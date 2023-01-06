СБУ ідентифікувала катів українців з російського ОМОНу

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Служба безпеки України ідентифікувала російських ОМОНівців, які катували українців на Запоріжжі. СБУ встановила особи ще трьох воєнних злочинців рф, які брали участь у викраденнях і катуваннях мирних мешканців тимчасово окупованих районів Запорізької області.

За даними спецслужби, один із зловмисників — це командир тактичної групи 22-ї окремої бригади оперативного призначення росгвардії. Після захоплення Мелітополя його призначили «військовим комендантом» окупаційної адміністрації українського міста. На цій «посаді» виконував завдання москви щодо придушення руху опору на території Приазов’я — сформував «каральні загони», які проводили масові облави на помешкання українців.

Під час таких «нальотів» росіяни викрадали людей та відвозили їх до застінків «військової комендатури» рф. Там з потерпілих «вибивали» інформацію про місця перебування українських патріотів на території району.

Ще двома воєнними злочинцями є співробітники Махачкалінського загону міліції особливого призначення (більш відомого як ОМОН) управління росгвардії по республіці Дагестан. Вони особисто брали участь у незаконних затриманнях і катуванні українців, застосовували до потерпілих отруйні хімічні речовини та електрострум.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили фігурантам про підозру у порушенні законів та звичаїв війни.