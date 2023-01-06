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ЗСУ повертають росіянам їхні снаряди на знак “перемир’я путіна”

ЗСУ повертають росіянам їхні снаряди на знак «перемир'я путіна» (ВІДЕО)

6 січ 2023, 19:50
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Збройні сили України «цінують» ідею воєнного злочинця, диктатора росії володимира путіна щодо так званого «Різдвяного перемир’я» й повертають росіянам їхні снаряди.





Про це 6 січня повідомляють у Телеграм Сухопутні війська Збройних сил України.

Цінуємо рішення рф оголосити «припинення вогню» з 6 по 7 січня. Тому повертаємо росіянам назад їхні снаряди, які були випущені ними по Бахмуту, Мар’їнці та Курахове під час «різдвяної тиші», — вказує у Фейсбук прес-служба 43-ї Окремої артилерійської бригади імені гетьмана Тараса Трясила, яка підпорядковується безпосередньо командуванню Сухопутних військ ЗСУ.

Нагадаємо, раніше сьогодні радник Офісу президента Михайло Подоляк наголосив, що жодного «різдвяного» припинення вогню з боку росії не відбулося.

Джерело: Ракурс


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