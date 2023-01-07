Ракети до HIMARS, БМП Bradley і HUMVEES, боєприпаси - Пентагон опублікував перелік зброї для ЗСУ на 3 млрд доларів

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Міністерство оборони США офіційно розкрило вміст списку нового пакету оборонної допомоги Україні у розмірі 3,075 млрд дол. В новий пакет допомоги вперше увійдуть бойові машини піхоти Bradley та самохідні артилерійські установки.

До нового пакету зокрема увійшли:

50 БМП Bradley, а також 500 протитанкових ракет TOW та 250 тис. боєприпасів калібру 25 мм до них;

100 бронетранспортерів M113;

55 захищених від мін машин (MRAP);

138 бронеавтомобілів HUMVEES;

18 одиниць 155-мм самохідних гаубиць та 18 машин підтримки;

ракети RІМ-7 (Sea Sparrow) для протиповітряної оборони;

4000 авіаційних ракет Zuni;

боєприпаси для HIMARS.

Таким чином, до складу нового пакета допомоги також увійшли засоби завдання високоточних ударів, системи протиповітряної оборони, артилерійські системи, броньована колісна та гусенична техніка, а також додаткові боєприпаси та критично важливе обладнання.

M2 Bradley — основна бойова машина піхоти, що перебуває на озброєнні армії США та виробляється компанією BAE Systems.

Bradley озброєна 25-мм автоматичною гарматою M242 Bushmaster. В арсеналі БМП — бронебійні підкаліберні та осколково-фугасні боєприпаси. Також Bradley має пускову установку протитанкових керованих ракет TOW. Додаткове озброєння — спарений з гарматою кулемет M240C. БМП M2 Bradley у версії А2 здатна витримати вогонь автоматичних гармат, що стоять на сучасних БМП армії росії.

Під час брифінгу прес-секретар міністерства оборони США Лора Купер повідомила, що самохідними артилерійськими установками переданими Україні є 155-мм М109 у версії Paladin.

M109A6 є найбільш технологічно просунутою самохідною артилерійською установкою калібру 155-мм, що знаходиться на озброєнні армії США на сьогодні. Paladin отримали сучасну бортову навігаційну систему та автоматичну систему керування вогнем.

Ще однією новинкою у новому пакеті військової допомоги стали авіаційні ракети класу «повітря-земля» Zuni.

Zuni — це некерована 127-мм ракета повітряного базування розроблена американською компанією Hunter-Douglas Division Bridgeport Brass Company.