Палата представників США обрала спікера — довелося провести 15 голосувань

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Палата представників США нарешті обрала спікера — ним став республіканець Кевін МакКарті. Довелося провести 15 голосувань.

Політику нарешті вдалося отримати необхідні голоси власних колег по партії, які раніше відмовлялися голосувати за нього.

Загальна кількість голосів, які віддали за МакКарті — 216 з 428 поданих.

Як пише The Wall Street Journal, 57-річний Маккарті пішов на значні поступки, щоб залучити на свій бік своїх супротивників. Ці поступки можуть призвести до глухого кута у відносинах між Палатою представників, контрольованої Республіканською партією, і Сенатом, керованим демократами, що ускладнить розгляд у його власній Палаті представників. Крім того, ці поступки полегшать повалення спікера з посади, якщо політики будуть ним незадоволені.

Наприклад, тепер у Конгресі буде можливість ініціювати відставку спікера за поданням одного з членів. Раніше це могла робити тільки більшість конгресменів.

Видання нагадує, що в Палаті представників не було такої кількості невдалих голосувань з часів Громадянської війни, коли знадобилося 44 спроби. Голосування цього року було першим за 100 років, коли спікер цієї палати Конгресу не переміг у першому турі.

Очікувалося, що Маккарті обійме посаду ще у вівторок, 3 січня, але голосування за кандидатуру спікера палати довелося проводити 15 разів, бо група радикальних республіканців відмовлялася підтримати однопартійця.