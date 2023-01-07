Повітряні сили отримають американські ракети “повітря-земля” Zuni - ними воювали у В'єтнамі

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США включили до нового пакету військової допомоги Україні 4 тис. авіаційних ракет Zuni. Про це йдеться в офіційному повідомленні Пентагону.

Zuni — 127 мм некерована авіаційна ракета «повітря-земля». Її розробили інженери Станції авіаційного озброєння ВМС США China Lake у 1950-их. З 1958 її почав серійно виробляти підрозділ Hunter-Douglas компанії Bridgeport Brass Company. З 1966 року за ліцензією вироблялася у Бельгії компанією Forges de Zeebrugge, яка нині належить Thales.

«Мілітарний» пише, що найактивніше Zuni застосовувала авіація ВМС США та Корпусу морської піхоти в низці воєн у 1960−1970-их роках, зокрема у В'єтнамі. Експлуатація Zuni у США завершилася у 1980-х роках.

Пуск Zuni здійснюється з контейнера LAU-10 з чотирма направляючими.

Носіями зброї, окрім американських літаків 60−70-их років виступали A-10 Thunderbolt II, F-16 Fighting Falcon, F/A-18 Hornet та гелікоптер Bell AH-1W Super Cobra.

Основні характеристики ракети Zuni:

Діаметр: 127 мм

Довжина: 2790 мм

Маса: 46,3−61,6 кг (залежно від типу двигуна та бойової частини)

Маса бойової частини: 20,7−25,6 кг

Типи бойової частини: осколково-фугасна, фугасна, бронебійна, освітлювальна, димова

Максимальна швидкість: 725 м/c

Дальність стрільби: 8 км.

Найближчим відповідником Zuni в арсеналі ЗСУ є радянська некерована 122-мм реактивна авіаракета С-13. Однак, С-13 суттєво поступається Zuni у дальності враження цілі.

Збройні сили України застосовують С-13 у війні проти рф зі штурмовиків Су-25 та гелікоптерів Ми-8. Тому, ймовірно, варто очікувати технічних рішень з інтеграції Zuni з цими типами літальних апаратів.