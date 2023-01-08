Роботу Мі-8 та Мі-24 в парі показали ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n178631-robotu-v-pari-ukrayinskyh-mi-8-ta-mi-24-pokazaly-zsu-video.html

Ракурс

Роботу в парі гелікоптерів Мі-8 та Мі-24 Повітряних сил Збройних сил України показало Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача ЗСУ.

Відеозапис оприлюднили 8 січня у Телеграм.

Нагадаємо, у листопаді повідомлялося, що Міністерство оборони Хорватії погодило передачу вертольотів Мі-8 та Мі-8 МТВ Україні. У хорватському відомстві вважають, що передача цих «пташок» буде раціональним рішенням.

Раніше «Ракурс» публікував відео, як навесні Мі-8 ЗСУ підвозили допомогу в оточений воєнними злочинцями росії Маріуполь. Попри повне оточення, легендарні українські пілоти проривалися на «Азовсталь». Літали по два гелікоптери, один раз — чотири. Загалом вдалося провести сім вильотів. На жаль, під час п’ятого і сьомого вильотів були збиті два гелікоптери.