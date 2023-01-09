На Різдво у Бахмуті зникли британські волонтери

https://racurs.ua/ua/n178672-na-rizdvo-u-bahmuti-znykly-brytanski-volontery.html

Ракурс

В епіцентрі боїв російсько-української війни — Бахмуті — зникли двоє громадян Великої Британії.

У поліції Донеччини розповіли, що 7 січня близько 17.15 до чергової частини Бахмутського райвідділу поліції надійшло повідомлення про зникнення двох волонтерів — громадян Великої Британії віком 28 та 48 років.

Відомо, що напередодні, 6 січня, о 8.00 Ендрю Бегшо та Крістофер Перрі виїхали з Краматорська в Соледар, та зв’язок з ними втратився. Поліція намагається розшукати зниклих.

За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за п. 1 ч. 2 ст. 115 (зниклі безвісти) КК України. Поліція просить повідомити будь-яку інформацію про британців у тих, хто бачив зниклих волонтерів.

Правоохоронці також опублікували фото авто, якими користувалися британські громадяни.