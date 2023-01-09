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Ракурс
На росії помер розробник «Калібрів», скоро закінчаться й ракети

На росії помер розробник «Калібрів», скоро закінчаться й ракети

9 січ 2023, 18:53
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Помер розробник крилатих ракет «Калібр» Павло Камнєв. Він був науковим керівником російського держконцерну Повітряно-космічної оборони «Алмаз-Антей».





Камнєв помер на 86-му році життя, пише пропагандистське «РИА Новости» з посиланням на прес-службу концерну.

До призначення на посаду наукового керівника Алмаз-Антея Камнєв очолював КБ «Новатор», де були розроблені «Калібри». У 2022−2023 роках рашистська терористична федерація атакує Україну саме цими ракетами.

Камнев народився 14 листопада 1937 року у місті Махачкала. У 1961 році з відзнакою закінчив Московський авіаційний інститут. 1991 року став першим заступником головного конструктора, а 1996 року — генеральним директором — генеральним конструктором самостійного підприємства «Дослідне конструкторське бюро „Новатор“». У 2004 році Камнєву було присвоєно науковий ступінь доктора технічних наук.

З квітня 2017 року Камнєв обіймав посаду наукового керівника акціонерного товариства «Концерн ВКО Алмаз-Антей».

Джерело: Ракурс


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