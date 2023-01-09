FH77 BW L52 “Archer”

https://racurs.ua/ua/n178688-shveciya-poobicyala-ukrayini-sau-archer-v-odnomu-iz-nastupnyh-paketiv-viyskovoyi-dopomogy.html

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Швеція передасть Україні самохідні артилерійські установки (САУ) Archer. Це станеться під час одного із наступних пакетів військової допомоги, заявив глава міністерства зовнішніх справ Швеції на прес-конференції 9 січня.

За словами Тобіаса Більстрьома, Україна повинна отримати більше наступальної зброї, щоб відбити російську окупацію, і Швеція також має зробити свій внесок.

За великим осіннім пакетом військової допомоги буде ще один, і цього разу він включатиме Арчери, про що чітко просила Україна. Питання не в тому, чи це буде, а в тому, коли ми їх надішлемо, — заявив Більстрьом.

Також він додав, що Швеція, як голова ЄС, тепер працюватиме над тим, щоб «Європа активізувалась», і уряд зараз інтенсивно працює над забезпеченням доставки артилерійської системи Archer у найближчому майбутньому.

Прем'єр-міністр Ульф Крістерссон сказав 8 січня, що переконаний у тому, що Швеція поставить Україні Archer.

Archer — шведська 155-мм САУ, розроблена компанією BAE Systems Bofors.

Артилерійська частина цієї самохідної установки повністю автоматизована, її основою є 155-мм гармата FH 77B з довжиною ствола у 55 калібри. Механізм заряджання дозволяє випускати 6 снарядів за 30 секунд по різних траєкторіях.

Артилерійський комплекс здатен вести вогонь усією номенклатурою боєприпасів стандарту НАТО включно з боєприпасами BONUS та коригованими снарядами M982 Excalibur, котрі нині використовуються артилеристами ЗСУ.

Максимальна дальність стрільби складає 30 км звичайним снарядом (HE), 40 км — активно-реактивним снарядом (HE ER) та 60 км — коригованим снарядом Excalibur.

Гаубиця побудована на модифікованому шасі всюдихідного самоскида Volvo A30D з колісною формулою 6×6.

Бойове та моторне відділення бойової машини броньовані, кабіна захищена від куль стрілецького озброєння та уламків.