У Єврокомісії висловилися про танки для ЗСУ. Фото:

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Європейська комісія підтримує надання Україні всієї необхідної зброї.

Київ має отримати всю необхідну зброю для захисту від російської агресії. Таку заяву 10 січня зробила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн, коментуючи запитання щодо її позиції щодо передачі західних танків Україні.

Це означає, звичайно, передові системи ППО, але також інші види передового військового обладнання, скільки необхідно для захисту України, — зазначила вона на брифінгу, який транслювали ЗМІ.

Передачу Силам оборони України важкої техніки підтримує й голова Європейської Ради Шарль Мішель. Чиновник наголосив, що у Брюсселі знають, що українці «ведуть боротьбу за своє майбутнє, але також за наші спільні цінності».

Нагадаємо, 9 січня польська влада заявила, що Україна у майбутньому отримає «символічну кількість» танків Leopard від Варшави. У Великій Британії теж розглядають можливість постачання Україні танків Challenger 2.

Однак у Німеччині заявили, що Берлін не має планів постачати Україні танки «Леопард 2», бо всі рішення у цій сфері приймаються з урахуванням того, що Німеччина не стане учасником війни в Україні.