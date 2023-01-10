Бої в Соледарі зараз найкривавіші. Фото: Генштаб

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Бої за місто Соледар Донецької області тривають і сьогодні, 10 січня.

Російські окупанти не зважають на величезні втрати особливого складу й техніки та продовжують активно штурмувати. Підступи до позицій Сил оборони просто усіяні тілами загиблих ворогів. Українські військові мужньо тримають оборону. Про це заступник міністра оборони України Ганна Маляр повідомила у Telegram.

Тривають важкі бої за утримання Соледару, — зазначила вона.

Тим часом у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ за 10 січня повідомляється, що противник продовжує здійснювати обстріли позицій наших військ та цивільних об'єктів вздовж усієї лінії зіткнення. Зокрема, на Бахмутському напрямку ворог здійснив обстріли з танків та артилерії різних типів позицій Збройних сил України в районах населених пунктів Білогорівка, Бахмут, Кліщіївка, Біла Гора, Дружба, Парасковіївка Донецької області.

Нагадаємо, ситуація в Соледарі зараз є найскладнішою на східному фронті. Це місто лише за останню добу російські окупанти обстріляли 86 разів із різноманітної артилерії.

У ЗСУ заявляли, що українські військові працюють на максимальне виснаження військ біля Соледара й роблять усе можливе, щоб навіть мінімальні тактичні успіхи ворога стали його поразкою.