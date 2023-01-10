Бій десантників ЗСУ з окупантами у Соледарі. Фото: Генштаб

https://racurs.ua/ua/n178707-biy-ukrayinskyh-desantnykiv-z-okupantamy-u-soledari-pokazaly-na-video.html

Ракурс

Бої українських військових з російськими окупантами у місті Соледар показали на відео.

На кадрах можна побачити, як з ворогом б’ються бійці 46-ї окремої десантно-штурмової бригади. Також бійці зафільмували, як по ворогу працює бронетехніка. Відповідне відео 10 січня у Telegram оприлюднив журналіст Андрій Цаплієнко.

Як відомо, 46-та окрема десантно-штурмова бригада була сформована в грудні 2016 року. З січня 2017 року підрозділи бригади почали залучалися до участі в зоні бойових дій на Донбасі.

Тим часом речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий 10 січня в ефірі національного телемарафону заявив, що українські військові працюють на максимальне виснаження військ біля Соледара на Бахмутському напрямку. За його словами, Сили оборони роблять усе можливе, щоб навіть мінімальні тактичні успіхи ворога стали його поразкою.

Нагадаємо, ситуація в Соледарі зараз є найскладнішою на східному фронті. Це місто лише за останню добу російські окупанти обстріляли 86 разів із різноманітної артилерії.