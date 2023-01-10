86 разів за добу рашисти обстріляли Соледар

Російські загарбники продовжують атакувати Соледар, фото: «Громадське радіо»

https://racurs.ua/ua/n178703-86-raziv-za-dobu-rashysty-obstrilyaly-soledar.html

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Російські загарбники за добу 86 разів різними типами артилерії обстріляли місто Соледар Бахмутського району Донецької області, яке сьогодні є однією з найгарячіших точок війни.

Наразі ситуація в Соледарі — найскладніша на східному фронті. Про це в ефірі одного з українських телеканалів заявив речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий, повідомляє агентство «Інтерфакс-Україна».

За його словами, ворог зараз зосередив на ділянці Бахмут-Соледар найкращі підрозділи приватної військової компанії «Вагнер» за підтримки регулярної російської армії, намагаючись показати хоч якийсь результат, чого росіяни не спромоглися досягти за останні пів року.

Проте методи ведення бойових дій рашистами залишаються застарілими і невеликі тактичні успіхи досягаються надзусиллями та великими втратами серед його особового складу, наголошує Череватий.

Президент знову вчора це також відзначив, що місто фактично знищене, і сама їхня (окупантів — ред.) логіка війни незрозуміла, тому що захоплювати руїни, як це було раніше в Лисичанську та Сєвєродонецьку, поклавши незліченну кількість своїх військ, — це у військовому мистецтві, а особливо в сучасному, ХХІ століття, є дуже дивним, — наголосив він.

За його словами, головний метод штурму міста в росіян зараз — використання систем ураження, РСЗВ, ствольної артилерії та за їх рахунок просування малих груп піхоти.

Саме бійці Соледара, які тримають місто, зараз вони виграють час і можливості для всієї оборони. Тому ворог зазнає там колосальних втрат, але попри це все одно намагається рухатися вперед, тому що для них навіть невелике тактичне просування подається як велике досягнення, — зазначив Череватий.

Джерело: «Інтерфакс-Україна»