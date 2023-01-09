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Бої за Соледар - Бутусов стверджує, що росіяни взяли під вогневий контроль трасу постачання до міста
Бої за Соледар — Бутусов стверджує, що росіяни взяли під вогневий контроль трасу постачання до містаhttps://racurs.ua/ua/n178689-boyi-za-soledar-butusov-stverdjuie-scho-rosiyany-vzyaly-pid-vognevyy-kontrol-trasu-postachannya.htmlРакурс
Журналіст Юрій Бутусов стверджує, що росіяни взяли під вогневий контроль трасу постачання до Соледара.
У своєму дописі у Фейсбук він описав ситуацію на цій ділянці фронту станом на 21.00 9 січня.
Бутусов пише, що Соледар в загрозливій ситуації. На саму дорогу росіяни вийти не можуть, пише журналіст.
Він вважає, що це не повне оточення, але нормальне постачання українського угрупування по трасі неможливе і «це критично для оборони».
Бутусов вважає, що можливості для виправлення ситуації є.
У нас в цьому районі зосереджені значні сили, війська є, є багато людей. Є техніка. Важка ситуація для усіх зрозуміла. Потрібні діі — не хаотичні, а сплановані, щоб реалізувати переваги крок за кроком. Тактична ситуація зрозуміла нашому командуванню, вчора у Соледарі був командувач Сирський, — пише Бутусов.
Він також вказує, що низька температура повітря ускладнює дії військ: 18 градусів морозу треба враховувати.
Це створює проблеми і нам і ворогу. За такої температури боєздатність дуже залежить від належного постачання. 46-та аеромобільна бригада веде жорсткі оборонні боі за кожен будинок. Продовжуються ближні бої, перестрілки. Росіяни за сьогодні просунулись на деяких напрямках, але ціною дуже великих втрат, — розповів журналіст.
Він додав, що 46 аеромобільна бригада «зберігає боєздатність у надважких умовах, десантники діють зразково, бійці довіряють командирам, і кожен робить усе можливе для знищення ворога».
Російські штурмові групи при цьому знищуються одна за одною у контактних боях на ближніх відстанях, але вони продовжують атаки та вводять у бій резерви.
За словами журналіста, основна загроза від росіян — це охоплення Соледару з флангів і росіяни будуть робити усе можливе, щоб пробитись на трасу в тил. Для обходу Соледару росіяни спрямували свіжі резерви зі складу повітряно-десантних військ, а захопленню міста російське командування надає велике політичне значення.
Бутусов зауважив, що ефективно діють і підрозділи 10 гірсько-штурмової бригади та 46 аеромобільна бригада.
У нашої армії є і командири і досвід для того, щоб ефективно знищувати росіян і перемагати в найскладніших умовах, — узагальнив ситуацію Бутусов.
Нагадаємо, під Соледар російські війська перекинули додаткові штурмові загони та змінили тактику.
Про це 9 січня повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. Наразі штурм міста триває.
Ворог задіяв велику кількість штурмових груп, сформованих з найкращих резервів вагнерівців. Ворог наступає буквально по трупах своїх же солдатів, — повідомила заступниця міністра.
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