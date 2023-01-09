Бої за Соледар - Бутусов стверджує, що росіяни взяли під вогневий контроль трасу постачання до міста

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Ракурс

Журналіст Юрій Бутусов стверджує, що росіяни взяли під вогневий контроль трасу постачання до Соледара.

У своєму дописі у Фейсбук він описав ситуацію на цій ділянці фронту станом на 21.00 9 січня.

Бутусов пише, що Соледар в загрозливій ситуації. На саму дорогу росіяни вийти не можуть, пише журналіст.

Він вважає, що це не повне оточення, але нормальне постачання українського угрупування по трасі неможливе і «це критично для оборони».

Бутусов вважає, що можливості для виправлення ситуації є.

У нас в цьому районі зосереджені значні сили, війська є, є багато людей. Є техніка. Важка ситуація для усіх зрозуміла. Потрібні діі — не хаотичні, а сплановані, щоб реалізувати переваги крок за кроком. Тактична ситуація зрозуміла нашому командуванню, вчора у Соледарі був командувач Сирський, — пише Бутусов.

Він також вказує, що низька температура повітря ускладнює дії військ: 18 градусів морозу треба враховувати.

Це створює проблеми і нам і ворогу. За такої температури боєздатність дуже залежить від належного постачання. 46-та аеромобільна бригада веде жорсткі оборонні боі за кожен будинок. Продовжуються ближні бої, перестрілки. Росіяни за сьогодні просунулись на деяких напрямках, але ціною дуже великих втрат, — розповів журналіст.

Він додав, що 46 аеромобільна бригада «зберігає боєздатність у надважких умовах, десантники діють зразково, бійці довіряють командирам, і кожен робить усе можливе для знищення ворога».

Російські штурмові групи при цьому знищуються одна за одною у контактних боях на ближніх відстанях, але вони продовжують атаки та вводять у бій резерви.

За словами журналіста, основна загроза від росіян — це охоплення Соледару з флангів і росіяни будуть робити усе можливе, щоб пробитись на трасу в тил. Для обходу Соледару росіяни спрямували свіжі резерви зі складу повітряно-десантних військ, а захопленню міста російське командування надає велике політичне значення.

Бутусов зауважив, що ефективно діють і підрозділи 10 гірсько-штурмової бригади та 46 аеромобільна бригада.

У нашої армії є і командири і досвід для того, щоб ефективно знищувати росіян і перемагати в найскладніших умовах, — узагальнив ситуацію Бутусов.

Нагадаємо, під Соледар російські війська перекинули додаткові штурмові загони та змінили тактику.

Про це 9 січня повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. Наразі штурм міста триває.