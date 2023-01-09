Окупанти розпочали новий потужний штурм Соледара

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Після невдалої спроби захопити Соледар та відступу ворог провів перегрупування, відновив втрати, перекинув додатково штурмові загони, змінив тактику і розпочав потужний штурм.

Наші захисники мужньо боронять кожний метр рідної землі. Жорстокі бої тривають просто в ці хвилини, повідомила міністр оборони Ганна Маляр.

Наразі ворог пустив в дію велику кількість штурмових груп, сформованих з найкращих резервів «вагнерівців».

Маляр написала у соцмережах, що ворог наступає буквально по трупах своїх же солдатів, масовано застосовує артилерію, системи залпового вогню та міномети, накриваючи вогнем навіть власних бійців.

ВСУ отримали посилення під Соледаром, заявив сьогодні речник Східного угруповання військ Сергій Черевий в ефірі телемарафону.

Безпосередньо вживаються заходи для того, щоб ворог не міг просунутися далі, наносяться системні удари з нашого боку. Вчора були виділені командирам, які там у Соледарі, додаткові сили та кошти. Соледар на постійному контролі, — каже Черевий.

За його словами, росіяни давно намагаються знайти слабке місце в обороні ЗСУ на цьому напрямі.

Отже, зараз ворогу просто вдалося сконцентрувати більше своїх підрозділів і системніше тиснути на нашу оборону. Що вимагає від нас відповідних реагувань і кризового військового менеджменту, — заявив спікер.

8 січня генерал-полковник Олександр Сирський об‘їхав війська, які обороняються в районі Бахмута та Соледара.

У Соледарі командувач Сухопутних військ Збройних Сил України безпосередньо здійснив конкретні заходи з організації оборони, посиливши напрямки перекиданням додаткових підрозділів та ступінь вогневого ураження противника.

Ворог знову здійснив відчайдушну спробу штурму міста Соледар з різних напрямків та кинув у бій найбільш професійні загони вагнерівців. Разом з тим, завдяки мужності наших захисників, умілому та грамотному застосуванню вогневого ураження, противник зазнав значних втрат і черговий раз відступив, попри пропагандистські ворожі заяви про нібито захоплений Соледар, — розповів Сирський.

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