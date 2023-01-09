Арестович пояснив, чому окупанти влаштовують «атаки смертників» на Соледар

Росіяни намагаються відрізати Соледар від Бахмута та перерізати дорогу Соледар — Слов’янськ.

Про це сказав радник голови Офісу президента Олексій Арестович.

Він пояснив, чому окупанти влаштовують «атаки смертників» на Соледар.

От вони двома «язиками» і просуваються. Просуваються зрозуміло як, думаю, всі вже бачили картинку. Досягають якихось окремих успіхів за рахунок атак «смертників». Запевняти, що Соледар не візьмуть, не знаю, можуть взяти, можуть не взяти. Бахмут точно не візьмуть, — сказав Арестович у розмові із російським правозахисником Марком Фейгіним.

За добу на Соледарському напрямку ворог здійснив 106 обстрілів, сталися 22 бойові зіткнення.

Про вранці повідомив речник Східного угруповання Збройних сил України Сергій Череватий.

Безпосередньо застосовуються заходи для того, щоб ворог не міг просунутися далі, завдаються системні удари з нашого боку, — сказав Череватий в ефірі національного телемарафону.

Напередодні президент Володимир Зеленський заявив, що в район Бахмута і Соледара перекинуть додаткові підрозділи для протистояння російським окупантам.

Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 9 січня розповів, що російські війська намагаються наступати під Бахмутом. Ворог минулої доби завдав сім ракетних і 31 авіаційний удар, здійснив 73 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Знову під вогонь із російських реактивних систем залпового вогню потрапив Херсон.

Російські війська продовжують наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Лиманському напрямах та намагаються покращити тактичне становище на Куп’янському напрямку.

8 січня командувач Східного угруповання військ генерал-полковник Олександр Сирський відвідав захисників Соледару та Бахмута.