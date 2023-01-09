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Командувач Сухопутними військами Сирський прибув на фронт у Бахмут та Соледар
Командувач Сухопутними військами Сирський прибув на фронт у Бахмут та Соледар (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n178649-komanduvach-suhoputnymy-viyskamy-syrskyy-prybuv-na-front-u-bahmut-ta-soledar-foto.htmlРакурс
Командувач Східного угруповання військ генерал-полковник Олександр Сирський відвідав захисників Соледару та Бахмута.
Міністерство оборони України та Командування Сухопутними військами повідомило, що під час зустрічі командувач обговорив з командирами підрозділів, які стоять на захисті обох міст, поточну ситуацію на фронті.
Сирський надав колегам практичні рекомендації та разом із ними визначив подальші дії для зміцнення нашої обороноздатності, повідомили у відомстві.
У ранковому зведенні Генштабу 9 січня повідомляється, що ЗСУ відбили атаки російських окупантів у районі Бахмута, Соледара, Мар’їнки та Кремінної за минулу добу. Військові заявляють, що противник наступає на Бахмутському, Авдіївському та Лиманському напрямках — також намагається тактично рухатися в районі Куп’янська.
За добу ЗСУ відбили атаки росіян у районах Стельмахівки та Червонопопівки Луганської області, а також у районі Соледара, Червоної Гори, Підгородного, Бахмута, Кліщіївки, Водяного, Первомайського, Красногорівки, Мар’їнки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області.
Нагадаємо, упродовж січня 2023 року українські офіційні особи декілька разів повідомляли про важкі бої в районі Бахмута та Соледара. Росіяни заявили, що взяли Соледар, утім, декілька джерел з українського боку цю інформацію спростували.
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