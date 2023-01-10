Захоплення позицій рашистів під Бахмутом, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n178702-unikalni-kadry-zahoplennya-vorojyh-pozyciy-pid-bahmutom-pokazaly-sso-video.html

Ракурс

Сили спеціальних операцій (ССО) України показали унікальні кадри захоплення ворожих позицій і знищення противника на околицях Бахмута.

Відповідне відео опубліковане на Фейсбук-сторінці ССО.

Вночі під прикриттям підрозділу вогневої підтримки Сил оборони, оператори ССО України провели штурм опорного пункту, який утримували російські солдати. Даний опорний пункт раніше утримувався українськими військовими, утім був втрачений внаслідок ворожих атак, — вказано в описі відео.

Зазначається, що у цій операції воїни ССО знищили 13 і взяли в полон п’ять російських військових.