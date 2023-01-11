“Укренерго” про відключення світла - В двох областях критично перевищені ліміти

https://racurs.ua/ua/n178730-ukrenergo-pro-vidkluchennya-svitla-v-dvoh-oblastyah-krytychno-perevyscheni-limity.html

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В «Укренерго» пояснили аварійні відключення електропостачання 11 січня. Станом на 10.00 споживання електроенергії в Україні підвищилось через суттєве зниження температури на сході і в центрі країни. Внаслідок цього зріс дефіцит потужності.

Для забезпечення балансу в енергосистемі до всіх областей доведені ліміти споживання, які діють упродовж всієї доби — з 00.00 до 24.00. Вже з 7.00 у Дніпропетровській та Харківській областях ліміти були критично перевищені, тому для збереження стабільної роботи енергосистеми застосовано аварійні відключення, — вказали в «Укренерго».

Окрім цього, в окремих областях негода та поривчастий вітер пошкодив мережі операторів системи розподілу, ведуться ремонтні роботи. Також у прифронтових регіонах на сході та півдні ситуація з електропостачанням залишається складною через значні пошкодження електромереж внаслідок високої активності бойових дій.

Наразі енергосистема не в змозі покрити споживання у повному обсязі через пошкодження та тимчасову окупацію ворогом низки електростанцій, які виробляють електроенергію, серед яких і Запорізька АЕС, потужності якої дозволили б у повній мірі покрити потребу в електроенергії, — підсумували в «Укренерго».

Виробники електроенергії та оператори систем розподілу постійно працюють над відновленням пошкоджених об'єктів, уражених ракетними та безпілотними атаками ворога.