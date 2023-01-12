Данілов про поставку танків - На нас чекає ще багато чого цікавого

https://racurs.ua/ua/n178773-danilov-pro-postavku-tankiv-na-nas-chekaie-sche-bagato-chogo-cikavogo.html

Ракурс

Секретар РНБО Олексій Данілов прокоментував постачання Україні танків та іншого озброєння. Він вказав, що для ефективної оборони та переходу в наступ Україна матиме достатньо сучасної зброї, яку нададуть міжнародні партнери.

Упевнений, що згодом усі партнери долучаться до такої допомоги, і врешті-решт цього буде достатньо, аби ми перемогли нашого ворога на полі бою. Крім того, на нас чекає новина не лише про поставку танків, а ще багато чого цікавого, але про це ми дізнаємося після зустрічі у форматі «Рамштайн», яка відбудеться 20 січня, — повідомив Данілов в ефірі телемарафону «Єдині новини».

З його слів, українські військові досить швидко опановують нові зразки зброї, оскільки життя змушує діяти оперативно.

Нагадаємо, Данілов також запевнив, що захисники України зможуть освоїти передані західними партнерами танки Leopard за лічені тижні.

Чергове засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн» пройде 20 січня за участю глав оборонних відомств близько 50 країн під головуванням США.