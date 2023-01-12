Зруйнована Попасна, фото: ТСН

https://racurs.ua/ua/n178781-bilogorivka-i-popasna-bilshe-ne-isnuut-yak-naseleni-punkty-gayday.html

Ракурс

На Луганщині такі міста як Білогорівка та Попасна фактично перестали існувати через бойові дії та обстріли, там повністю розбита критична інфраструктура.

Про це під час брифінгу повідомив очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай під час брифінгу в «Медіацентрі Україна».

За словами Гайдая, територію Луганської області можна умовно розділити на три частини:

одна була окупована в 2014 році;

друга без потужних боїв була окупована після 24 лютого;

у третій, щодо якої можна умовно провести лінію — Кремінна, Рубіжне, Золоте, Гірське, Лисичанськ і Попасна — 4,5 місяці проходила активна фаза бойових дій.