В Україні триває ДНК-експертиза тіл 54 загиблих в Оленівці воїнів

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Україна наразі повернула тіла 54 загиблих внаслідок воєнного злочину росії — вибуху в Оленівці, де перебували військовополонені українці. Про це 12 січня повідомляє Міністерство з питань реінтеграції окупованих територій.

Тіла вдалося повернутися внаслідок складних переговорів і за посередництва Міжнародного Комітету Червоного Хреста.

Їх ідентифікація — одне з питань, яке обговорювалося на засіданні Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими під час зустрічі з рідними військовослужбовців. Родини хвилює, як швидко завершиться процес ідентифікації. Зараз все ще триває ДНК-експертиза, яка в цьому випадку вимагає багато часу, — заявили в Мінреінтеграції.

Нагадаємо, у ніч на 29 липня 2022 року один із бараків виправної колонії в окупованому росією селищі Оленівка на Донеччині був зруйнований внаслідок вибуху. Загинули щонайменше 50 українських військовополонених, яких там утримувала росія.

росія організувала масове вбивство українських полонених, щоб звинуватити і дискредитувати українські сили. За даними генерального прокурора України, попередньою причиною вибуху в будівлі могла бути термобарична зброя.