ЗСУ взяли у полон вагнерівця під Бахмутом — що він розповів

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Військовослужбовці Збройних сил України взяли у полон росіянина зі складу так званої «приватної армії путіна» ПВК «Вагнера». Солдат виявився «мобілізуваним» із в’язниці. Про це повідомив прес-офіцер Першої окремої бригади спецпризначення ім. Івана Богуна Тарас Березовець.

Затриманий під Бахмутом вагнерівець потрапив у полон до бійців 515-го батальйону спецпризначення «Залізні вовки». Березовець зазначив, що окупант був поранений, а захисники України йому надали медичну допомогу.

Зі слів полоненого, це був його перший бій. Він відбував покарання за наркотики, смертельне ДТП та грабіж. Чоловік назвався Ігором Курінєвим із Сарапула. Він вже «відсидів» 5,5 років.

Він розповів, що його командира, ймовірно, вбили. Вагнерівець заявив, що вже встиг взяти участь у бойових діях у Попасній та Лисичанську.

Тут у лісосмузі мали ту частину зачистити. Я штурмовик, — заявив полонений.

Він додав, що у його загоні було близько 12 військових, а загалом 30 осіб. З них залишилося троє осіб.

Полонений стверджує, що поранених та вбитих у лавах росіян багато.