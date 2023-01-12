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Ракурс
Мер Будапешта порадив прихильникам рф перевірити моральний компас - Приїдьте в Бучу

Мер Будапешта порадив прихильникам рф перевірити моральний компас — Приїдьте в Бучу

12 січ 2023, 21:20
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Міський голова Будапешта Гергей Корачонь після відвідин Бучі порадив тим, хто не вважає росію країною-агресоркою, відвідати Україну. Так міський голова столиці Угорщини звернувся до співгромадян-симпатиків москви.





Якщо хтось втратив моральний компас і не може побачити різниці між жертвою і агресором, якщо хтось забув, що пережили угорці у ХХ сторіччі — раджу приїхати сюди, в Бучу і в Київ, та подивитися в очі тих, хто вижив. Тоді буде ясно, що у цій війні не просто дві країни воюють між собою, а зла сила намагається окупувати іншу країну, — наголосив Корачонь.

Він заявив, що Угорщина не тільки має моральний обов’язок підтримати українців, а це й у її власних інтересах — аби не доводилося думати, яка наступна країна стане жертвою агресії.

Ця війна має закінчитися лише перемогою України та висновками з таких жахливих воєнних злочинів, як, наприклад у Бучі, — наголосив мер угорської столиці.

Корачонь висловив переконання, що Україна обов’язково має перемогти у війні.

Джерело: Ракурс


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