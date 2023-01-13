Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Померла Ліза-Марі Преслі - єдина дочка Елвіса Преслі

Померла Ліза-Марі Преслі — єдина дочка короля рок-н-ролу (ФОТО)

13 січ 2023, 10:35
999

У США у віці 54 років померла Ліза-Марі Преслі, дочка короля рок-н-ролу Елвіса Преслі.





Про це повідомила її мати, актриса Прісцілла Преслі через свого агента, пише The Associated Press.

З важким серцем я повинна поділитися жахливою новиною про те, що моя прекрасна дочка Ліза-Марі покинула нас, — йдеться в заяві Прісцілли Преслі.

Лізі-Марі Преслі було 54 роки. Незадовго до її смерті Прісцілла Преслі розповіла, що її дочку доправили до лікарні. За інформацією джерел видання TMZ, вона мала зупинку серця.

Померла Ліза-Марі Преслі - єдина дочка Елвіса Преслі

Ліза-Марі — єдина дочка та спадкоємиця Елвіса Преслі. Коли її батьки розлучилися, їй було чотири роки. Коли помер її батько — дев’ять років.

Ліза-Марі належала до церкви саєнтології, але пізніше розірвала із нею зв’язок. Відомо, що раніше дочка Елвіса Преслі вживала наркотики.

Померла Ліза-Марі Преслі - єдина дочка Елвіса Преслі

Ліза-Марі займалася благодійністю, випустила три музичні альбоми. Вона чотири рази була заміжня, у тому числі за співаком Майклом Джексоном і актором Ніколасом Кейджем, і народила чотирьох дітей (один з них, її син Бенджамін, наклав на себе руки у 2020 році).

Померла Ліза-Марі Преслі - єдина дочка Елвіса Преслі

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів