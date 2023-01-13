Померла Ліза-Марі Преслі - єдина дочка Елвіса Преслі

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Ракурс

У США у віці 54 років померла Ліза-Марі Преслі, дочка короля рок-н-ролу Елвіса Преслі.

Про це повідомила її мати, актриса Прісцілла Преслі через свого агента, пише The Associated Press.

З важким серцем я повинна поділитися жахливою новиною про те, що моя прекрасна дочка Ліза-Марі покинула нас, — йдеться в заяві Прісцілли Преслі.

Лізі-Марі Преслі було 54 роки. Незадовго до її смерті Прісцілла Преслі розповіла, що її дочку доправили до лікарні. За інформацією джерел видання TMZ, вона мала зупинку серця.

Ліза-Марі — єдина дочка та спадкоємиця Елвіса Преслі. Коли її батьки розлучилися, їй було чотири роки. Коли помер її батько — дев’ять років.

Ліза-Марі належала до церкви саєнтології, але пізніше розірвала із нею зв’язок. Відомо, що раніше дочка Елвіса Преслі вживала наркотики.

Ліза-Марі займалася благодійністю, випустила три музичні альбоми. Вона чотири рази була заміжня, у тому числі за співаком Майклом Джексоном і актором Ніколасом Кейджем, і народила чотирьох дітей (один з них, її син Бенджамін, наклав на себе руки у 2020 році).