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Керівництво рф підготувало загальні рекомендації щодо висвітлення війни проти України, фото: «Газета.ру»

«Рекомендації» щодо висвітлення війни проти України підготували в рф — деталі

13 січ 2023, 18:48
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У росії військове командування створило спеціальний документ, котрий визначає, як саме пропагандисти мають висвітлювати війну проти України.





Про це сьогодні, 13 січня, повідомляє прес-служба Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України.

Зазначається, що відповідний документ містить 11 пунктів загальних рекомендацій, основний зміст яких полягає в:

  • орієнтуванні на інформацію виключно з погоджених міноборони рф джерел;
  • акцентуванні в інформаційних матеріалах та коментарях «незалежних» експертів на провідній та позитивній ролі особисто сергія шойгу та валерія герасимова;
  • виправданні ударів по критичній енергетичній інфраструктурі України, посилаючись на «вимушеність» таких дій;
  • підкресленні теми надання Україні західного озброєння. В цьому сенсі окремо рекомендується зосереджувати увагу на тому, що «росія проводить воєнну операцію не проти України, а проти всього НАТО»;
  • відмові від згадування ПВК «Вагнер» в позитивному контексті. Робити акцент на надмірних людських втратах та беззмістовних атаках ПВК;
  • відслідковуванні та цитуванні публікацій в іноземних ЗМІ про успіхи збройних сил рф невдачі Збройних сил України. Особливу увагу пропонується зосередити на заявах західних і українських політиків, які можна інтерпретувати в подібному ключі.

Загалом документ свідчить про кардинальну зміну акцентів щодо висвітлення перебігу подій у війні проти України, а також загострення політичної боротьби всередині країни-агресора, — наголошують у ГУР.

Джерело: Ракурс


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