Керівництво рф підготувало загальні рекомендації щодо висвітлення війни проти України, фото: «Газета.ру»

https://racurs.ua/ua/n178828-rekomendaciyi-schodo-vysvitlennya-viyny-proty-ukrayiny-pidgotuvaly-v-rf-detali.html

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У росії військове командування створило спеціальний документ, котрий визначає, як саме пропагандисти мають висвітлювати війну проти України.

Про це сьогодні, 13 січня, повідомляє прес-служба Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України.

Зазначається, що відповідний документ містить 11 пунктів загальних рекомендацій, основний зміст яких полягає в:

орієнтуванні на інформацію виключно з погоджених міноборони рф джерел;

акцентуванні в інформаційних матеріалах та коментарях «незалежних» експертів на провідній та позитивній ролі особисто сергія шойгу та валерія герасимова;

виправданні ударів по критичній енергетичній інфраструктурі України, посилаючись на «вимушеність» таких дій;

підкресленні теми надання Україні західного озброєння. В цьому сенсі окремо рекомендується зосереджувати увагу на тому, що «росія проводить воєнну операцію не проти України, а проти всього НАТО»;

відмові від згадування ПВК «Вагнер» в позитивному контексті. Робити акцент на надмірних людських втратах та беззмістовних атаках ПВК;

відслідковуванні та цитуванні публікацій в іноземних ЗМІ про успіхи збройних сил рф невдачі Збройних сил України. Особливу увагу пропонується зосередити на заявах західних і українських політиків, які можна інтерпретувати в подібному ключі.