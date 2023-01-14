володимир путін може завадити євгену пригожину підвищити його статус у росії. Фото:

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Ракурс

Власник приватної військової компанії «Вагнера» євген пригожин хоче підняти свій авторитет у російській федерації.

Однак диктатор рф володимир путін, ймовірно, вживає заходи, щоби підірвати зусилля свого «кухаря» щодо підвищення його статусу у російському суспільстві. Господар кремля намагається підготувати кадри лояльних до себе російського міністерства оборони, блогерів та публічних осіб. Про це йдеться у новому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) за 14 січня.

Зазначається, що 13 січня голова виконавчого комітету партії «єдина росія» олександр сидякін, депутат держдуми від «єдиної росії» артем туровський та глава бойовиків самопроголошеної ДНР денис пушилін зустрічалися з кількома блогерами. Серед них були олександр сладков та автор пропагандистського проекту «Wargonzo» семен пєгов. Блогерам вручили офіційні подяки з підписом секретаря генеральної ради партії «єдина росія» андрія турчака.

На думку фахівців, що кремль намагається розвивати зв’язки з блогерами, які були готові продатися в обмін на політичний престиж. Діяльність блогерів путін хоче направити проти зусиль блогерів, які просувають пригожина та завдають шкоду репутації путіна в російському інформаційному просторі.

Раніше повідомлялося, що власник ПВК «Вагнера» євген пригожин хоче звинуватити у невдачах рф на Бахмутському напрямку міністра оборони рф сергія шойгу і російський ВПК. Для цього пригожин вже готує інформаційні умови.