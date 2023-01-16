За ніч кількість загиблих у Дніпрі ще зросла

https://racurs.ua/ua/n178898-za-nich-kilkist-zagyblyh-u-dnipri-sche-zrosla.html

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Кількість загиблих внаслідок російського ракетного удару по будинку в Дніпрі зросла до 35 осіб.

Серед них — двоє дітей, написав голова адміністрації Дніпропетровської області Валентин Резніченко. Раніше увечері 15 січня повідомлялося про 30 жертв.

Вночі рятувальники витягли з-під завалів зруйнованої російською ракетою багатоповерхівки ще кілька загиблих, — сказано у посту Резніченка.

За його даними, врятовано 39 людей, 75 мешканців будинку поранено, з них — 14 дітей. Доля ще 35 осіб залишається невідомою. Рятувально-пошукова операція триває вже 40 годин.

Удару по Дніпру було завдано під час масованої російської ракетної атаки на територію України 14 січня, під час якої було випущено десятки ракет різних типів. За даними Повітряних сил України, у панельку в Дніпрі російські виродки спрямували ракету Х-22 з далекого бомбардувальника. Подібні снаряди призначені для знищення авіаносних груп у морі.

Увечері 15 січня президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні перейшов на російську мову і звернувся до росіян.