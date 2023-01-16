В Італії затримали боса мафії Коза-ностра, який ховався 30 років

На Сицилії заарештовано Маттео Денаро, голову знаменитої італійської мафії «Коза ностра». Він перебував у розшуку 30 років.

За повідомленнями італійської преси, карабінери заарештували та відвезли його у невідомому напрямку. Під час арешту було задіяно близько 100 військових.

Денаро, який вважається одним із лідерів сицилійського злочинного угрупування Коза ностра, повідомило агентство ANSA з посиланням на джерела.

Боса мафії затримали у приватній клініці у Палермо на Сицилії, де він проходив лікування, повідомив командир карабінерів. Спецоперацію з його затримання координував місцевий прокурор.

Маттео Мессіна Денаро перебував у розшуку з 1993 року. Він очолював список найвідоміших мафіозі Італії. Його заочно засудили до довічного ув’язнення за десятки вбивств, у тому числі за участь у вбивствах італійських слідчих і борців з мафією Джованні Фальконе та Паоло Борселліно у 1992 році. Також його вважають причетним до вибухів у Мілані, Флоренції та Римі у 1993 році.

Денаро став одним із лідерів Коза ностра після того, як у 2006 році заарештували лідера сицилійської мафії Бернардо Провенцано. Він залишався останнім мафіозним босом «першої величини», якого продовжували розшукувати.

Агентство зазначило, що Мессіна Денаро перебував у розшуку на кілька років менше, ніж Бернардо Провенцано, який переховувався від правосуддя 38 років. Ще один колишній бос сицилійської мафії Салваторе (Тото) Ріїна перебував у розшуку 23 роки.