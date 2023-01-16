Мінфін США стверджує, що російські олігархи знали, коли розпочнеться війна

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Агентство боротьби з фінансовими злочинами при Держскарбниця США FinCen опублікувало проміжний звіт про результати розслідування дій російських олігархів напередодні вторгнення росії в Україну.

Раніше стало відомо, що вони, зважаючи на все, знали заздалегідь про дату російського вторгнення в Україну і перевели свої активи на ім’я своїх дітей, щоб вивести їх з-під санкцій.

У своєму звіті FinCen підтверджує цю інформацію, спираючись на звіти інших структур, в яких описані підозрілі операції з мільярдами доларів на рахунках та фондах низки росіян.

На початку січня британська Guardian, посилаючись на джерела, які опинилися в розпорядженні редакції, докладно написала про дії, зроблені Романом Абрамовичем.

За інформацією видання, на початку лютого, за три тижні до початку війни, на десяти офшорних рахунках Абрамовича відбулася стрімка реорганізація.

Джерела інформації Мінфіну США свідчать, що бенефіціарами фондів із сумарними активами щонайменше чотири мільярди доларів стали семеро дітей Абрамовича, молодшому з яких дев’ять років.

Активи також включають нерухомість, яхти та приватні літаки.

За часом ця активність також збіглася із попередженням західних країн про неминучі санкції щодо близьких до путіна бізнесменів у разі вторгнення в Україну.

FinCen дає зрозуміти, що йдеться про кількох російських олігархів і представників еліт, які вдалися до такої ж схеми. Але імена інших осіб поки що не називаються, проте у звіті зазначають, що за такою ж схемою переписувати майно за кілька тижнів до війни почали іще кілька осіб.