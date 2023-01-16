У Херсоні затримали зрадників, які «зливали» окупантам конспіративні бази ССО

У Херсоні затримали двох зрадників, які “зливали” окупантам конспіративні бази ССО

https://racurs.ua/ua/n178916-u-hersoni-zatrymaly-zradnykiv-yaki-zlyvaly-okupantam-konspiratyvni-bazy-sso.html

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У Херсоні затримали двох зрадників, які «зливали» окупантам конспіративні бази ССО.

Одним із них виявився місцевий житель, якого військовослужбовці Сил спеціальних операцій ЗСУ залучали до виконання оперативно-бойових завдань на південному фронті. Під час захоплення міста він перейшов на бік російських окупантів і запропонував їм свою допомогу у війні проти України.

У ніч із 26 на 27 червня 2022 року чоловік здав двом представникам ФСБ з позивними Марс і Зелений адресу конспіративної квартири українських ССО в Херсоні та місця перебування оперативної групи спецпризначенців ЗСУ на території міста.

Отриману інформацію окупанти використовували для захоплення в полон декількох українських військовослужбовців з їхніми родинами.

Іншим фігурантом є контрактник однієї з бригад ЗСУ, який був знайомим вищезгаданого ворожого поплічника. У червні минулого року український військовий потрапив у полон до рашистів. Там він всіляко намагався довести свою лояльність російським окупантам.

Для цього він передав ФСБ адресу проживання рідного брата командира своєї бойової групи, якого потім загарбники захопили в полон. Також надавав ворогу інформацію про місця дислокації та бойові завдання свого підрозділу.

Згодом контрактника повернули українській стороні, і спецслужби його викрили.