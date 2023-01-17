Міноборони рф не рахує втрати “вагнерівців” — перехоплення ГУР

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Міністерство оборони росії не рахує втрати серед особового складу так званої «приватної армії путіна» ПВК «Вагнера», якою керую «повар путіна» євген пригожин. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

У новому перехопленні військовослужбовець рф розповів батьку про бойові ситуації з представниками ПВК «Вагнера».

Я поряд стояв. Дивився просто… Правильно, краще бути свідком (про побиття офіцерів)… Там вони гинуть: вагнерівські втрати міноборони не враховує взагалі, — розповів солдат.

Окупантові також примарилося, що американці «випробовують на польських військових препарати, які дозволяють їм не відчувати болю».