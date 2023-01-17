ЗСУ вдарили по 11 районах зосередження росіян і складу боєприпасів

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Війна росії проти України триває. Як повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за добу уразили пункт управління, 11 районів зосередження окупантів, склад пально-мастильних матеріалів та склад боєприпасів росії.

16 січня Сили оборони України відбили ворожі атаки у районах понад 20 населених пунктів Донецької та Луганської областей.

Високою є небезпека подальших російських авіаційних та ракетних ударів по об'єктах на всій території України. Противник не полишає своїх намірів захопити повністю Донецьку область, веде наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах понад 20 населених пунктів, — йдеться у повідомленні.

У Генштабі також повідомили, що на тимчасово зайнятих територіях, в населених пунктах Заводівка, Горностаївка та Каїри Херсонської області, окупанти зупинили трансляцію усіх українських телеканалів, а натомість там транслюється тільки російське телебачення.

Водночас на Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ситуація залишилася без суттєвих змін, наступальних угруповань противника не виявлено.