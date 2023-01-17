Арестович звільняється з посади позаштатного радника Єрмака

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Олексій Арестович написав заяву про звільнення з посади позаштатного радника Офісу президента. Свіжі новини з ОП такі: радник глави Офісу президента раніше заявив, що його висловлювання щодо російської ракети, яка зруйнувала будинок у Дніпрі, були помилкою, але вважає, що «рівень хейту» на його адресу «не можна порівняти з наслідками помилки в ефірі».

Я припустився серйозної помилки в прямому ефірі. Неважливо чому її почули глядачі, але надалі буду суворіше ставитися до інформації, яку озвучую, — йдеться у повідомленні Арестовича в Telegram 17 січня.

Арестович вибачився перед постраждалими та їхніми родичами, мешканцями Дніпра та всіма, кого глибоко поранила його «передчасна помилкова версія причини удару російської ракети в житловий будинок».

Нагадаємо, раніше коментуючи удар рф по Дніпру, жертвами якого стали понад 40 людей, Арестович заявив, що російська ракета впала на будинок нібито через перехоплення української ППО. Його слова одразу підхопили російські пропагандисти, видаючи їх за «офіційну позицію» України, яка «визнала свою провину» у смерті цивільних. У зв’язку з цим Повітряним силам довелося спростовувати заяву Арестовича, пояснюючи, що в будинок влучила гіперзвукова крилата ракета Х-22, для перехоплення якої у ЗСУ жодних засобів просто немає.