Очільниця підрозділу СБУ закликала до капітуляції — їй повідомили про підозру

https://racurs.ua/ua/n178947-ochilnycya-pidrozdilu-sbu-zaklykala-do-kapitulyaciyi-yiy-povidomyly-pro-pidozru.html

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Керівник структурного підрозділу інституту судових експертиз Служби безпеки України після повномасштабного вторгнення збройних сил росії в Україну систематично проводила серед своїх підлеглих агітаційну роботу в інтересах країни-агресора, виправдовувала дії окупантів та закликала до капітуляції.

За процесуального керівництва прокурорів Київської міської прокуратури керівниці відділу Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБУ повідомлено про підозру у виправдовуванні та визнанні правомірною збройної агресії рф проти України (ч. 3 ст. 436−2 КК України).

Підозрювана повторювала «псевдоісторичні» тези російської пропаганди, а також намагалася представити збройну агресію рф проти України 2014 року як «внутрішній громадянський конфлікт».

Окрім цього, підозрювана возвеличувала воєнних злочинців рф та закликала до капітуляції перед ворогом.

Наразі вирішується питання щодо обрання їй запобіжного заходу. Досудове розслідування здійснює Державне бюро розслідувань.