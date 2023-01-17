Три обленерго в Україні оштрафували за порушення графіків відключень світла

Три обленерго в Україні оштрафували. Фото:

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Порушення графіків відключень світла в Україні призвели до того, що три обленерго були оштрафовані.

Перевірки виявили недотримання графіків відключень електропостачання споживачам з боку трьох операторів систем розподілу: «Вінницяобленерго», «Чернівціобленерго» та «Волиньобленерго». До проведення перевірок призвели через численні звернення споживачів, а тривали ці перевірки упродовж листопада-грудня 2022 року. Про це 17 січня повідомила Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг.

Встановлено, що ці обленерго розподіляли участь споживачів у графіках відключення нерівномірно, без дотримання принципу соціальної справедливості. Також споживачів неналежно інформували про перерви в електропостачанні.

Регулятор оштрафував цих операторів на 85 тис. грн та зобов’язав надалі дотримуватись справедливих графіків відключень, а також вимог щодо належного інформування споживачів про перерви електропостачання. А керівників цих обленерго покарали штрафами в розмірі 1 тис. 700 грн.

Нагадаємо, в компанії YASNO заявляли, що після російської ракетної атаки 14 січня були серйозні руйнування в енергосистемі. Енергетики працюють над відновленням, але українців попередили про те, що відключення можуть бути тривалими.