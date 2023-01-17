Нідерланди передадуть Україні ЗРК Patriot. Фото:

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Система протиповітряної оборони Patriot буде передана Україні від Нідерландів.

Таку заяву зробив прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте під час зустрічі з президентом Сполучених Штатів Америки Джо Байденом у Білому домі. Про це 17 січня повідомляють Reuters та De Telegraaf.

Ми маємо намір приєднатися до ініціативи Німеччини та США щодо відправлення Патріотів в Україну, — сказав Рютте на зустрічі з Байденом.

Представник міністерства оборони Нідерландів Сашко Лувхофф заявила, що нідерландська сторона приділяє пріоритетну увагу військовим постачанням для України. Однак вона не повідомила подробиць про конкретні системи озброєння або постачання.

Нагадаємо, спершу про передачу систем протиповітряної оборони Patriot оголошували Сполучені Штати Америки та Німеччина. Вчора, 16 січня, близько 100 українських військових прибули до американського штату Оклахома, аби розпочати навчання на цих системах. Бійці ЗСУ навчатимуться кілька місяців.

Джерела: Reuters, De Telegraaf