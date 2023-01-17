Масштабна ДТП на Львівщині. Фото: Поліція Львівській області

https://racurs.ua/ua/n178965-ponad-30-osib-travmuvalysya-u-masshtabniy-dtp-na-lvivschyni-foto.html

Ракурс

Масштабна дорожньо-транспортна пригода сталася на трасі Київ-Чоп.

На в’їзді до Львова у вівторок, 17 січня, поблизу села Гамаліївка зіштовхнулись пасажирський автобус БАЗ та вантажівка МАН. Автобус після удару перекинувся на бік. На момент зіткнення в автобусі перебувало 38 пасажирів — серед них є травмовані. Про це повідомило Головне управління Національної поліції у Львівській області.

На місці ДТП працюють слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління поліції Львівщини. Правоохоронці встановлюють обставини, також вирішується питання правової кваліфікації події.

«Суспільне» із посиланням на речницю Патрульної поліції Львівщини Катерину Рибій пише, що травмувалися 33 особи. Троє з травмованих — діти.

У Львівському обласному центрі екстреної медицини повідомили, що до лікарень доправили 20 осіб. З цих осіб є одна дитина, яка має легкі травми. Двоє осіб перебувають у важкому стані, серед них пацієнтка з ампутацією ока. Ще у дев’ятьох постраждалих травми середнього ступеня важкості.

Нагадаємо, у селі Кінецьпіль Первомайського району Миколаївської області у річку впав автомобіль. Внаслідок ДТП загинули п’ятеро осіб, серед них — двоє дітей.

Джерело: «Суспільне»