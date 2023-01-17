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Ракурс
Масштабна ДТП на Львівщині. Фото: Поліція Львівській області

Понад 30 осіб травмувалися у масштабній ДТП на Львівщині (ФОТО)

17 січ 2023, 22:20
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Масштабна дорожньо-транспортна пригода сталася на трасі Київ-Чоп.





На в’їзді до Львова у вівторок, 17 січня, поблизу села Гамаліївка зіштовхнулись пасажирський автобус БАЗ та вантажівка МАН. Автобус після удару перекинувся на бік. На момент зіткнення в автобусі перебувало 38 пасажирів — серед них є травмовані. Про це повідомило Головне управління Національної поліції у Львівській області.

На місці ДТП працюють слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління поліції Львівщини. Правоохоронці встановлюють обставини, також вирішується питання правової кваліфікації події.

Масштабна ДТП на Львівщині. Фото: Поліція Львівській області

Масштабна ДТП на Львівщині. Фото: Поліція Львівській області

Масштабна ДТП на Львівщині. Фото: Поліція Львівській області

Масштабна ДТП на Львівщині. Фото: Поліція Львівській області

«Суспільне» із посиланням на речницю Патрульної поліції Львівщини Катерину Рибій пише, що травмувалися 33 особи. Троє з травмованих — діти.

У Львівському обласному центрі екстреної медицини повідомили, що до лікарень доправили 20 осіб. З цих осіб є одна дитина, яка має легкі травми. Двоє осіб перебувають у важкому стані, серед них пацієнтка з ампутацією ока. Ще у дев’ятьох постраждалих травми середнього ступеня важкості.

Нагадаємо, у селі Кінецьпіль Первомайського району Миколаївської області у річку впав автомобіль. Внаслідок ДТП загинули п’ятеро осіб, серед них — двоє дітей.

Джерело: «Суспільне»

Джерело: Ракурс


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