Німеччина обговорює з союзниками можливі постачання Україні танків Leopard. Фото: 5 канал

https://racurs.ua/ua/n178966-postachannya-tankiv-leopard-ukrayini-obgovoruietsya-z-souznykamy-sholc.html

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Важкі танки Leopard вже пообіцяла Україні Польща, а інші країни зараз обговорюють можливі постачання.

Зокрема, це питання Німеччина вже обговорює із союзниками. Передачу танків треба узгодити з іншими країнами, перш ніж робити якісь анонси. Про це канцлер ФРН Олаф Шольц заявив в інтерв’ю Bloomberg.

Я завжди думаю про ситуацію… Ми завжди діємо разом з нашими союзниками та друзями — ми ніколи не діємо поодинці, — прокоментував канцлер передачу танків українським Збройним силам.

За словами Шольца, Берлін підтримує Україну «стільки, скільки необхідно, і всіма засобами, які вона може використати». Однак він наголосив, що зараз важливо не допустити війни між російською федерацією та Північноатлантичним альянсом.

Як відомо, саме від німецького уряду залежить те, чи зможуть інші країни постачати в Україну Leopard, оскільки для цього потрібний відповідний дозвіл.

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда заявив, що його країна готова передати Україні роту танків Leopard у межах міжнародної коаліції. А міністр юстиції Німеччини Марко Бушман заявив, що для постачання Україні танків Leopard 2 немає жодних юридичних перешкод.

Джерело: Bloomberg